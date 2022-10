Milano: Università Vita-Salute San Raffaele riconosce e premia gli "studenti atleti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Università Vita-Salute San Raffaele riconosce lo status di "Studente atleta" al fine di consentire agli studenti che praticano attività sportiva di alto livello di conciliare il percorso universitario con la carriera agonistica sportiva. Lo comunica in una nota l'ateneo milanese sottolineando inoltre, di mettere a disposizione tre premi di merito per gli "Studenti atleti", da concedersi sulla base di criteri di merito sportivo e accademico degli studenti, con un peso attribuito anche al criterio di reddito. Sono considerati atleti di alto livello, gli studenti iscritti che rientrano nelle categorie previste dal Protocollo di Intesa tra Miur, Crui, Coni, Cip, Cusi, Andisu “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello” del 16 dicembre 2016. I requisiti di accesso e le misure didattiche previste a beneficio degli studenti-atleti, così come tutte le informazioni sui termini di iscrizione, sulle regole di assegnazione dei premi e sulle agevolazioni previste, sono dettagliati negli appositi Bandi pubblicati sul sito dell’università. Gli studenti atleti dell’A.A. 2022/2023 hanno ancora qualche giorno di tempo per compilare la domanda di partecipazione. (Com)