Kosovo: Consiglio d’Europa, affrontare le carenze nel campo della giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria ha sottolineato che le attuali carenze nelle indagini, nel perseguimento e nel processo per crimini di guerra ora sotto la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo devono essere affrontate in modo efficace. Mijatovic ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione con le Camere specializzate del Kosovo e l'Ufficio del procuratore speciale. "Tutte le vittime civili di guerra, senza eccezioni, dovrebbero avere accesso alle riparazioni e dovrebbero essere predisposte condizioni sicure affinché le vittime di crimini di violenza sessuale legati alla guerra possano farsi avanti", ha affermato. Per quanto riguarda la sorte delle persone scomparse, la commissaria ha incoraggiato Belgrado e Pristina a risolvere le loro controversie e a collaborare alla risoluzione dei restanti casi, mettendo al centro di tutte le loro considerazioni le famiglie delle persone scomparse. (Beb)