Kosovo: Osmani incontra delegazione parlamentare del Portogallo, focus su prospettiva Ue di Pristina

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha incontrato oggi una delegazione della commissione per gli Affari esteri del parlamento portoghese guidata dal presidente Sergio Souza Pinto. Osmani ha ringraziato la rappresentanza parlamentare per il sostegno del Portogallo al Kosovo. Osmani ha discusso delle relazioni interstatali e del supporto di Lisbona al processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari e all'adesione del Paese al Consiglio d'Europa. Il capo di Stato ha sottolineato che la Commissione europea ha raccomandato la revoca dei visti per il Kosovo poiché ha soddisfatto tutti i criteri. "Quindi, il processo decisionale politico durante la Presidenza ceca è più che urgente e l'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti non dovrebbe rimanere ostaggio di alcun tecnicismo", ha affermato Osmani secondo quanto riferito in un comunicato stampa diffuso dalla presidenza di Pristina. (segue) (Alt)