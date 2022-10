Kosovo-Serbia: accuse reciproche al Consiglio sicurezza Onu su nuovo rapporto Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a New York presso il Consiglio di sicurezza Onu la discussione del rapporto semestrale delle Nazioni Unite sul lavoro della missione in Kosovo (Unmik) per il periodo marzo-settembre 2022. Secondo quanto riporta la stampa locale, durante il dibattito di ieri i rappresentanti del Kosovo e della Serbia si sono reciprocamente accusati di essere la causa delle crescenti tensioni nel Paese, mentre il Consiglio di sicurezza ha chiesto più volte moderazione nei toni e discussioni costruttive da parte dei rappresentanti politici. Il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, ha sottolineato che le mosse di Pristina "portano all'approfondimento delle differenze etniche e a discriminazioni a danno di coloro che non si identificano come albanesi". "Da nostre informazioni, dall'inizio dell'anno sono stati registrati 105 attacchi di matrice etnica in Kosovo", ha affermato Selakovic. Dall'altra parte l'omologa kosovara, Donika Gervalla-Schwarz, ha affermato che "con l'aiuto e il sostegno della Russia, la Serbia è diventata la seconda più grande minaccia alla sicurezza europea, dopo la Russia stessa", aggiungendo che il presidente serbo Aleksandar Vucic "continua a rafforzare l'esercito serbo con il sostegno della Russia" e "sta preparando un'aggressione militare e ideologica come Putin". L'ambasciatore russo presso l'Onu, Vasily Nebenzya, ha dal canto suo affermato che il Kosovo rimane un punto chiave di tensione nei Balcani che richiede grande attenzione da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu e della comunità internazionale. (Seb)