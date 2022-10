Kosovo-Serbia: inviato Usa Escobar, Pristina rinvii scadenza immatricolazione nuove targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha affermato che Pristina "dovrebbe posticipare il termine fissato per la reimmatricolazione delle targhe serbe di 10 mesi" e che si aspetta una "risposta positiva" dalle istituzioni kosovare sulla questione. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva serba "Rtv". "Il Kosovo ha il diritto di attuare la decisione sulla reimmatricolazione delle targhe serbe, ma noi vogliamo attuarla in modo pacifico in modo che non sollevi tensioni e non ci distragga da altre cose che dobbiamo fare", ha affermato Escobar ieri in visita a Pristina. Secondo lui, "non è un segreto" che siano stati già richiesti ulteriori 10 mesi per definire la reimmatricolazione dei veicoli con targa serba, prevista come data massima per il 31 ottobre. "Vorrei che ciò accadesse. Questa non è solo una richiesta degli Stati Uniti, ma dei Paesi del Quintetto. E questo perché siamo quelli che sostengono di più il Kosovo", ha sottolineato Escobar. "Stiamo aspettando una risposta da parte di Pristina. So che ci saranno altri funzionari dei Paesi del Quintetto che visiteranno il Kosovo e Lajcak sarà qui. Voglio assicurarmi che le persone coinvolte nei negoziati ricevano una risposta positiva alla questione", ha detto Escobar. Il rappresentante statunitense ha infine affermato che gli Stati Uniti hanno "sempre sostenuto il riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente e sovrano", e che secondo la sua opinione, il riconoscimento da parte di Belgrado "dovrà avvenire in una fase successiva". (Seb)