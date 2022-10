Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, accordo definitivo Belgrado-Pristina questione di settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento di un accordo definitivo tra Kosovo e Serbia è questione di settimane. Lo ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Ho sentito i miei colleghi europei dire che l'accordo per la piena normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina è questione di settimane, non di anni. Gli Stati Uniti sostengono la proposta franco-tedesca e spetta ora alle parti e al mediatore nel dialogo fissare le scadenze, ma deve essere una cosa rapida dato il contesto geopolitico del momento", ha affermato Escobar. Il rappresentante statunitense ha aggiunto che ieri a Pristina ha discusso con la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, sui modelli per la formazione dell'associazione dei comuni serbi nel nord del Paese (Szo) e che "ci sono molte opzioni e modelli europei che possiamo considerare insieme e che renderebbero questa una possibilità reale", ha sottolineato. "Vorremmo che fosse implementata e sono convinto che si formerà l'associazione, poiché fa parte dell'accordo firmato a Bruxelles", ha detto Escobar. (Seb)