Kosovo: premier Kurti, non ci saranno altri rinvii nella reimmatricolazione delle targhe automobilistiche serbe

- Non ci saranno altri rinvii nella reimmatricolazione delle targhe automobilistiche rilasciate da istituzioni serbe con quelle kosovare. Lo ha dichiarato il premier del Kosovo, Albin Kurti, ripreso dal quotidiano belgradese "Politika". Kurti ha invitato tutti i cittadini di nazionalità serba che risiedono in Kosovo a utilizzare il periodo che rimane fino al primo novembre per immatricolare nuovamente i loro veicoli, poiché "non ci saranno ulteriori variazioni nelle scadenze". "Abbiamo già posticipato questa decisione di un mese e invece del primo ottobre, ora è il primo novembre", ha sottolineato Kurti. "L'ultima data utile è quindi ora il 31 ottobre", ha ribadito il premier kosovaro. (Alt)