Governo: Caldoro (Fi), con Berlusconi c'è un problema che va chiarito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Sarebbe - ha affermato Caldoro in relazione ad una domanda sul suo curriculum- farne una questione personale. Certo, vale anche il mio curriculum, così come vale quello di tanti altri. Parlo in generale del Sud perché non esiste che ci siano due ministri della stessa regione". "Sono - ha aggiunto in relazione al futuro - il presidente dei socialisti aderenti al centrodestra. Ho sempre avuto un rapporto con questa comunità in Fi e soprattutto nel rapporto con il presidente Berlusconi. Questo è ciò che è avvenuto fino ad oggi. Però non ho timore a dire che i problemi che sto ponendo non possono essere derubricati a vicende interne. Ciò che è avvenuto è molto serio". "Non sono interessato, l'ho detto in tutte le lingue", ha proseguito circa un suo ripescaggio. Caldoro ha chiuso sulla Meloni: "Le dichiarazioni del presidente del Consiglio sono da condividere in toto. Lo dico da anche uomo di centrodestra e da socialista-riformista. I contenuti dell'intervento sono la sintesi perfetta dell' unità del centrodestra" (Ren)