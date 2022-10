Trasporto aereo: Air Algerie prolunga consultazioni internazionali per acquisto 15 aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera algerina Air Algérie ha annunciato una proroga del termine per le consultazioni internazionali tese all'acquisizione di 15 nuovi aeromobili fino al 9 novembre. La scadenza era prevista per oggi. "Questa consultazione internazionale è destinata esclusivamente ai costruttori di aeromobili operanti nel trasporto commerciale civile, in possesso di certificati e omologazioni che ne regolano l'attività", ha indicato la compagnia aerea. Lo scorso maggio, il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ordinato l’acquisto di 15 nuovi aerei civili per rafforzare la flotta della compagnia di bandiera e aprire nuove rotte verso l’Africa e l’Asia. (Ala)