Malesia: elezioni anticipate, premier Ismail rifiuta dibattito col progressista Anwar

- Il primo ministro uscente della Malesia e candidato del fronte conservatore in vista delle elezioni anticipate del 19 novembre ha rifiutato di confrontarsi pubblicamente con il leader del fronte progressista Anwar Ibrahim, che la scorsa settimana lo aveva sfidato ad un dibattito prima del voto. Ismail ha dichiarato che i dibattiti televisivi tra candidati "non sono parte della cultura politica" del Paese: "Non è mai stato fatto (in Malesia), e non porterebbe nulla di buono. Inoltre, se dibattessimo, (Anwar) non farebbe che usare il tempo a sua disposizione per menzionare il suo manifesto e promettere mari e monti (agli elettori). Per farlo non ha bisogno di un dibattito", ha dichiarato il primo ministro uscente. Ismail ha aggiunto che i candidati sono già abbastanza impegnati con la campagna elettorale nelle rispettive circoscrizioni. L'opposizione progressista ha replicato oggi, ricordando che i dibattiti tra candidati non sono estranei alla politica della Malesia: un esempio è il confronto del 2008 tra lo stesso Anwar e l'ex ministro dell'Informazione Ahmad Shabery Cheek. (segue) (Fim)