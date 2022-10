© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per esempio una delle cose che noi vorremmo fare subito è l'eliminazione delle sanzioni che sono state irrogate per chi non ha fatto i vaccini, i famosi 100 euro". Lo ha detto Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia, ad "Agorà" su Rai3, sulle sanzioni previste per chi non ha fatto i vaccini. (Rin)