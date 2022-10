Ue: Commissione consulta Stati membri per proroga Quadro di riferimento per aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso di consultare gli Stati membri sulla possibile proroga o adeguamento del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. L'attuale quadro, è stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato per la prima volta il 20 luglio 2022. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione Ue. La Commissione sta ora sta consultando ulteriormente gli Stati membri, in particolare, su due possibili modifiche. La prima riguarda un adeguamento mirato per ampliare la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie pubbliche alle imprese del settore energetico, in modo da coprire le garanzie finanziarie per le loro attività commerciali, alla luce degli attuali prezzi di mercato e della volatilità. (segue) (Beb)