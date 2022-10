Ue: Commissione consulta Stati membri per proroga Quadro di riferimento per aiuti di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda modifica riguarda ulteriori aggiustamenti per consentire agli Stati membri di fornire sostegno alle imprese imprese colpite dai prezzi elevati dell'energia. L'obiettivo principale della proposta è quello di aumentare ulteriormente la flessibilità, per un sostegno più rapido ed efficace alle imprese che devono far fronte a significativi aumento dei costi dell'energia, tutelando al contempo la parità di condizioni nel mercato unico. La Commissione intende adottare il quadro di riferimento temporaneo per le crisi rivisto entro la fine di ottobre. Il Quadro temporaneo di crisi attualmente in vigore è applicabile fino al 31 dicembre 2022 per le misure di sostegno alla liquidità e misure di copertura dell'aumento dei costi energetici. Gli aiuti a sostegno dell'introduzione delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione dell'industria possono essere concessi fino alla fine di giugno 2023. (Beb)