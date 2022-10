Sport: assessore Roma, per Campo Testaccio entro novembre progetto da concessionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riattivazione dell’impianto sportivo di Campo Testaccio "stiamo aspettando il progetto di riqualificazione da parte del concessionario, che si è impegnato a consegnarlo entro il mese di novembre. Gli uffici del dipartimento Sport sono pronti a valutarlo con la massima attenzione e nei tempi tecnici più brevi possibili, per restituire quanto prima al quartiere e alla città questo storico spazio sportivo”. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma , Alessandro Onorato, in una intervista al quotidiano "Il Tempo". (Rer)