Roma: Usb, bene occupazione liceo Albertelli contro alternanza scuola-lavoro

- L'Unione sindacale di base (Usb) di Roma esprime soddisfazione per la scelta degli studenti del liceo classico Pilo Albertelli di Roma di occupare l'istituto. "È una bella notizia quella che stamattina ci ha raggiunto dal liceo Pilo Albertelli di Roma: gli studenti tornano a occupare", si legge in una nota della Usb. "Lo fanno contro l'alternanza scuola-lavoro e in difesa della scuola pubblica, contro l'aumento delle spese militari e l'invio di armi nei teatri di guerra. C'è bisogno di un forte movimento di protesta giovanile e di una forte connessione con il movimento dei lavoratori per ridare speranza a questo Paese. Dall'Usb - conclude la nota - inviamo un forte abbraccio ai ragazzi e alle ragazze in lotta dell'Albertelli con l'augurio di vederci presto nelle piazze e nelle prossime mobilitazioni, in vista dello sciopero generale del 2 dicembre". (Rer)