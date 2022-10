Cina: ministero Esteri, Pechino “unica e legittima rappresentante” della nazione all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione 2758 con cui le Nazioni Unite hanno riconosciuto la Repubblica popolare cinese come “unica e legittima rappresentante della Cina nell’Organizzazione” non deve essere messa in discussione. Lo ha dichiarato ieri in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, in occasione del 51mo anniversario dell’adozione della risoluzione. Il 25 ottobre 1971 il documento ha stabilito “l’immediata espulsione dei rappresentanti di Taiwan dal posto che occupavano illegalmente presso le Nazioni Unite e in tutte le organizzazioni correlate. Con l'adozione della risoluzione 2758, la proposta di ‘doppia rappresentanza’ avanzata dagli Stati Uniti e da altri pochi Paesi per tutelare il seggio di Taiwan è stata ridotta a carta straccia. Una volta per tutte, il documento ha risolto, politicamente, legalmente e proceduralmente, la questione della rappresentanza dell'intera Cina, compresa Taiwan, nelle Nazioni Unite e nelle istituzioni internazionali”, ha detto Wang. Negli ultimi anni i contenuti della risoluzione sono stati tuttavia “deliberatamente distorti” dagli Stati Uniti, che hanno sostenuto le azioni dei “separatisti promoventi l’indipendenza dell’isola” compromettendo la stabilità nello Stretto di Taiwan, ha aggiunto il portavoce. Si tratta di azioni che “tentano di riavvolgere il corso della storia” e che saranno destinate a fallire contro la “forte determinazione, volontà e capacità del popolo cinese di difendere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale”, ha concluso Wang. (Cip)