Imprese: gruppo Fs, torna il Frecciarossa notturno tra Milano e la Calabria per il ponte di Ognissanti e dell'Immacolata

- Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria in occasione delle partenze per i ponti di Ognissanti e dell'Immacolata. Nelle giornate del 28 ottobre, primo novembre e 7 dicembre, sei nuovi collegamenti di Trenitalia (Gruppo Fs) permetteranno di raggiungere da Milano la Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente. Il Frecciarossa notturno partirà da Milano Centrale alle 21.20, con arrivo a Reggio Calabria alle 8.18 della mattina seguente. La partenza da Reggio Calabria è invece fissata alle 22.19, con arrivo a Milano alle 8.50 del giorno dopo. Disponibile nei sistemi di vendita di Trenitalia il Frecciarossa notturno ferma a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e, in Calabria, a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni. Il collegamento di ritorno per il ponte dell'Immacolata, previsto l'11 dicembre, verrà inserito successivamente nei canali di vendita con il completamento dell'offerta invernale. Per raggiungere la Sicilia, inoltre, è possibile usufruire delle navi veloci di Blujet (Gruppo Fs) in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni, per un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto. Un servizio che si aggiunge alle Frecce e Intercity che collegano nord e sud del Paese per un'offerta sempre più flessibile, integrata e attenta alle esigenze di mobilità delle persone che, viaggiando di notte, potranno dedicare maggiore tempo allo svago e alla famiglia durante i ponti di novembre e dicembre.(Com)