Singapore-Regno Unito: Lee Hsien Loong si congratula con Rishi Sunak

20 luglio 2021

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha inviato una lettera di congratulazioni a Rishi Sunak, nuovo primo ministro del Regno Unito, augurandogli successo e un futuro prospero per il suo Paese e auspicando di incontrarlo presto. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. Nel messaggio si sottolinea che il neopremier britannico si insedia “in un momento di sfide significative per molti Paesi del mondo che devono affrontare problemi complessi dovuti alle tensioni geopolitiche, alla guerra in corso in Ucraina e all’aumento dell’inflazione”. Lee evidenzia quindi la necessità di collaborare e sostenere un ordine multilaterale basato sulle regole. “I fondamenti delle nostre relazioni bilaterali sono solidi”, scrive il leader della città-Stato, ricordando che la cooperazione bilaterale “abbraccia molti settori, tra cui commercio e investimenti, sicurezza e difesa, ricerca e innovazione”, che l’anno scorso è stato concluso un “partenariato finanziario” e che quest’anno è entrato in vigore l’accordo sull’economia digitale.(Fim)