Taiwan: presidente Tsai, democrazie collaborino per “contenere regimi autoritari”

- Le democrazie globali devono collaborare per “tutelare i loro valori” e “contenere l’influenza esercitata dai regimi autoritari”. Lo ha dichiarato ieri la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, nel corso suo intervento all’assemblea del movimento mondiale per la democrazia (Wdm), in chiusura domani a Taipei. Attori come Cina e Russia continuano a erodere le istituzioni democratiche ponendo alle democrazie globali “la più grande sfida dai tempi della Guerra fredda”, ha detto la presidente, ricordando anche le pressioni militari e gli attacchi informatici cinesi subiti dall’isola. All’evento è intervenuto anche l’attivista del campo pro-democratico di Hong Kong, Nathan Law, auto-esiliatosi a Londra dopo la promulgazione della Legge sulla sicurezza nazionale da parte della Cina nel 2020. Law ha evidenziato l’importanza di prestare sostegno agli attivisti e alla “comunità in esilio” come parte degli sforzi per contrastare l’autoritarismo, sollecitando una più attiva partecipazione delle giovani generazioni ai processi politici. La giornalista filippina Maria Ressa, vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2021, ha incentrato il suo discorso sull'impatto della disinformazione condotta durante le elezioni nelle società democratiche. Ressa ha sollecitato riforme drastiche per affrontare il problema, che potrebbe favorire l’ascesa di “leader illiberali eletti democraticamente, che faranno pendere gli equilibri di potere a livello globale dalla democrazia al fascismo". (segue) (Cip)