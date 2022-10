Taiwan: presidente Tsai, democrazie collaborino per “contenere regimi autoritari” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i relatori è attesa anche la giornalista statunitense-polacca Anne Applebaum, premio Pulitzer nel 2004. Per il governo taiwanese sarà presente la ministra degli Affari digitali, Audrey Tang. L’assemblea, che si concluderà il 27 ottobre, onorerà giovani disertori nordcoreani, comitati di resistenza sudanesi e donne afgane con i Tributi del coraggio della democrazia, riconoscimenti attribuiti a movimenti che promuovono la libertà e i diritti umani. L’evento, ospitato all’hotel Grand Hyatt, è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Taiwan per la democrazia, Garden of Hope Foundation, Taiwan Tongzi (Lgbtq+) Hotline Association, Information Operations Research Group (Iorg) e Taiwan Youth Association for Democracy. (Cip)