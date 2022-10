Governo: Rampelli (Fd'I), quella che ieri era utopia oggi è diventata realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una giornata memorabile, in cui in un colpo solo si concretizzano i sogni che pensavamo fossero utopie irrealizzabili. Oggi, noi, alla guida della Nazione". Sono le parole di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, in un'intervista a "Il Tempo" riferendosi alla giornata di ieri quando, durante il discorso del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è più volte commosso. "Si, tre volte, mi sembra. È la dimostrazione che i nostri sentimenti sono sempre stati puri e profondi". Quella del premier "è stata una dichiarazione programmatica monumentale. Ha tenuto insieme due esigenze fondamentali che poi sono due categorie dello spirito: da un lato l'identità, dall'altro la necessità di condividerla, di metterla a disposizione di tutti, di non chiuderla. Ho apprezzato gli indirizzi sociali, i passaggi sulla politica estera, quelli sui flussi migratori visti, ovviamente, da destra, e cioè lontani da qualsiasi pulsione razzista. Infine mi è piaciuta la rivendicazione del traguardo epocale di una donna presidente. una rivoluzione culturale vera, fatta dalla destra mentre la sinistra si perde in chiacchiere e cortei". Alla domanda se teme di tradire le grandi aspettative degli elettori, Rampelli spiega: "No, perché avvertiamo il clima di simpatia, di indulgenza verso di noi. La gente ha la consapevolezza dell'attuale situazione drammatica, ma sa che noi siamo del tutto innocenti rispetto a quello che si è verificato finora. E quindi è anche disposta a perdonarci qualora non riuscissimo a realizzare subito quello che vorremmo per l'Italia". E se altri exploit politici sono durati molto poco "a noi non succederà, perché arriviamo da una storia infinita, abbiamo un pensiero forte dietro le spalle. Siamo strutturati sul territorio, nei corpi intermedi, nel terzo settore, nel volontariato. Non ha vinto una sola persona, ma tutto un mondo e una storia", sottolinea l'esponente di Fd'I.(Rin)