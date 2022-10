Assicurazioni: il gruppo Unipol ospita il centenario di Icmif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Unipol ospita la Conferenza del Centenario dell’International Cooperative and Mutual Insurance Federation (Icmif), la federazione internazionale delle mutue assicuratrici. L’evento è in programma a Roma da oggi al 28 ottobre presso il Marriott Park Hotel, dove rappresentanti delle 197 più importanti compagnie di assicurazione mutualistica e cooperativa di 60 Paesi nel mondo, che compongono la Federazione, si riuniscono per dibattere sui grandi temi, attuali e futuri, riguardanti il mercato assicurativo. Per l’avvio dei lavori, oggi alle ore 9.00, è atteso l’intervento di Hilde Vernaillen, presidente Icmif e presidente del Management Committee, Shaun Tarbuck, Chief Executive Icmif, Ulrika Modéer, Assistant Secretary-General Un, e direttore del Bureau Relazioni Esterne, United Nations Development Programme (Undp), Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretariato generale per la Riduzione del Rischio di Disastri delle Nazioni Unite, Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (Unddr), in quanto Partner di Icmif, e il contributo di Carlo Cimbri, presidente del Gruppo Unipol e nuovo membro del Board di Icmif. (segue) (Com)