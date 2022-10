Assicurazioni: il gruppo Unipol ospita il centenario di Icmif (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della Conferenza del Centenario di Icmif, di cui il Gruppo Unipol è membro fondatore, sarà “Leading with purpose” e le varie sessioni plenarie si concentreranno sui trend del business assicurativo, sulle strategie sempre più orientate alla sostenibilità e sulle sfide che attendono questo settore, in particolare dopo i numerosi cambiamenti apportati dalla pandemia di Covid-19. Il settore delle mutue assicuratrici è cresciuto a livello mondiale del 39,0 per cento dal 2007, superando di 11,9 punti percentuali la crescita del mercato assicurativo mondiale complessivo (27,1 per cento), e ha visto incrementare la propria quota sul mercato assicurativo totale dal 24,0 al 26,3 per cento. Secondo le ultime ricerche Icmif, ci si aspetta che i dati del 2021 rilevino la crescita più marcata del settore da dieci anni a questa parte. (Com)