Somalia: fucilati due miliziani dello Stato islamico

- Il governo della Somalia ha fucilato due militanti dello Stato islamico, ritenuti colpevoli di omicidio da un tribunale militare. Lo riferisce l'emittente statale "Sonna", precisando che le fucilazioni sono avvenute nella capitale Mogadiscio e nella città di Bosasom nella regione nord-orientale di Bari. I due sono stati identificati come Adan Mohamed Ali Mohamud e Mohamed Ali Mohamed Farah. Secondo i media locali, molti militanti di Al-Shabab e dello Stato Islamico sono ancora nelle carceri in attesa di essere giustiziati dopo essere stati condannati a morte. Gli insorti dello Stato Islamico operano principalmente nel Puntland nord-orientale, dove in passato avevano rivendicato attacchi. (Res)