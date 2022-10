Croazia: presidente parlamento, mondo democratico non si stancherà di sostenere l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo democratico non si stancherà di sostenere l'Ucraina. Lo ha affermato il presidente del parlamento croato Gordan Jandrokovic a seguito del vertice di ieri della piattaforma di Crimea di Zagabria. Jandrokovic ha ribadito che il raduno "è un chiaro messaggio ai rappresentanti della Federazione Russa che il mondo democratico civile non si stancherà di sostenere Ucraina", e che i partecipanti all'incontro in una dichiarazione congiunta hanno nuovamente dato "un forte segnale di sostegno a Kiev" e hanno confermato che "rispettano l'integrità territoriale, la sovranità, l'unicità, l'indipendenza e i confini internazionalmente riconosciuti di quel Paese", ha sottolineato Jandrokovic. (Seb)