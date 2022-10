Cina: gettito fiscale diminuito del 6,6 per cento da gennaio a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale della Cina è diminuito del 6,6 per cento su base annua durante i primi nove mesi del 2022, attestandosi a circa 2.130 miliardi di dollari. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze. Le entrate percepite dal governo e dalle amministrazioni locali sono calate rispettivamente dell’8,6 e del 4,9 per cento, attestandosi a 959 miliardi e 1.143 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, la spesa fiscale è aumentata del 6,2 per cento annuo a circa 2.613 miliardi di dollari. Escludendo l'impatto dei rimborsi del credito d’imposta sul valore aggiunto, il gettito fiscale è aumentato del 4,1 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)