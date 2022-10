Cina: Covid, Shanghai avvia somministrazione terza dose con vaccino inalabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità sanitaria di Shanghai, nella Cina orientale, ha iniziato oggi la somministrazione di un vaccino inalabile contro il Covid-19 come dose booster. Sviluppato dalla casa farmaceutica cinese CanSino Biologics, il vaccino a vettore virale può essere inalato per via orale da adulti di età pari o superiore ai 18 anni. Attualmente, oltre 23 milioni di cittadini a Shanghai risultano immunizzati contro il coronavirus e più di 12 milioni hanno accettato la somministrazione di una terza dose. (Cip)