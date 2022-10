Taiwan: Covid, superata soglia delle 40 mila infezioni giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infezioni da Covid-19 segnalate oggi a Taiwan ammontano a 40.317, di cui 40.261 a trasmissione locale e 56 importate dall’estero. È quanto si apprende dal bollettino diramato dal Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, in cui si precisa che i contagi a trasmissione locale risultano in calo del 9,7 per cento rispetto a mercoledì scorso. Dall’inizio della pandemia nel 2020, l’isola ha riportato 7.555.884 contagi e 12.479 decessi correlati. (Cip)