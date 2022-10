Cina: presidente Xi presiede riunione con nuovi membri del Politburo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha presieduto ieri una riunione con i nuovi esponenti del Politburo, convocata per esaminare e attuare i principi del ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista. I funzionari hanno evidenziato l’importanza di mantenere un alto grado di unità ideologica e politica, agendo in modo conforme alle direttive del Comitato centrale del Partito e del presidente. È stato inoltre stabilito di attuare le linee guida adottate dal Congresso in tutti gli aspetti della vita socio-economica nazionale, con l’obiettivo di rendere la Cina “un moderno Paese socialista sotto ogni punto di vista”. (Cip)