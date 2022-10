Covid: Ciriani, Commissione d’inchiesta? Possibile presidenza a Terzo polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non esclude che la presidenza della Commissione d’inchiesta Covid possa andare all’opposizione, in particolare al Terzo polo con Italia viva che da tempo chiede di fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza. "Possiamo prenderlo in considerazione", ha detto ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. La commissione "doveva già nascere nella scorsa legislatura" e "potrebbe essere guidata da un esponente dell'opposizione. Deve essere fatta luce sulla gestione dei fondi pubblici, secondo me usati in modo molto opaco”, ha sottolineato. (Rin)