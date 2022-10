Istat: export verso i Paesi extra Ue torna a crescere su base mensile a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel complesso dei primi nove mesi dell’anno, il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue supera i 28 miliardi, negativamente condizionato da un deficit energetico che sfiora, nello stesso periodo, gli 84 miliardi”, evidenzia l’Istat. L’aumento su base mensile dell’export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione dell’energia (-1,5 per cento). Per l’import, la lieve crescita congiunturale è sintesi di dinamiche differenziate, in aumento per energia (+4,9 per cento) e beni strumentali (+1,1 per cento), in diminuzione per i restanti raggruppamenti. Nel terzo trimestre, rispetto al precedente, l’export cresce del 3,4 per cento; a esclusione dell’energia (-8,2 per cento), l’aumento riguarda tutti i raggruppamenti ed è più sostenuto per i beni strumentali (+6,3 per cento). Nello stesso periodo, l’import segna un rialzo congiunturale dell’11,7 per cento, cui contribuiscono in misura rilevante i maggiori acquisti di energia (+23,0 per cento). (Rin)