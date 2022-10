Migranti: Piantedosi su navi Ong, potrei vietare lo sbarco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piuttosto che rimettere mano ai decreti Salvini, Piantedosi riparte quindi dalla Convenzione del mare e quel passaggio sulla libertà di movimento di una nave 'fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero'. Si ricomincia con la guerra alle Ong, insomma. Il ministro sa che la partita sarà lunga e complessa da giocare su più tavoli. La premier ha appena spiegato dove vuole arrivare: al fatidico blocco navale, anche se ora non lo chiama più così, da organizzare con l'intera Europa; e insieme gli hot-spot direttamente in Nord Africa. Meloni ha citato la missione Sophia, che cominciò ad operare con il finanziamento e l'addestramento della Guardia costiera libica e doveva finire con le navi europee stabilmente nelle acque libiche. Non si è mai arrivati a questo stadio, che pure era stato codificato, perché non c'è un governo legittimo in Libia. "E infatti — prosegue il ragionamento Piantedosi — già in settimana faremo un Comitato per la sicurezza con le agenzie di intelligence. Voglio capire la reale situazione in Libia e che cosa si può fare». Sottinteso: in Libia si è lasciato troppo correre. "E ora ci stanno turchi e russi". Il punto - insiste — è che "noi non possiamo accettare il principio che uno Stato non controlli i flussi di chi entra. Io credo molto nei corridoi umanitarie di Sant'Egidio. Frenare le partenze significa anche limitare le morti in mare, che mi ripugnano e che vedo ormai quasi non fanno più notizia", ha concluso Piantedosi. (Res)