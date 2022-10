Francia-Germania: incontro Macron-Scholz oggi a Parigi, mentre i rapporti scricchiolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si incontreranno oggi a Parigi mentre i rapporti tra Francia e Germania “scricchiolano”. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando che i colloqui si svolgeranno al posto delle consultazioni governative franco-tedesche, già in programma a Fontainbleau. Questo incontro è stato, infatti, rinviato a gennaio per differenze “nei contenuti in tante questioni diverse”, secondo il portavoce dell'esecutivo federale, Steffen Hebestreit. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, la coesione tra Berlino e Parigi “non sta funzionando tanto bene al momento”. Le differenze riguardano diversi settori, di cui discuteranno Scholz e Macron: dalle riforme dell'Ue per la “sovranità europea” ai progetti franco-tedeschi negli armamenti, alla politica di bilancio e per l'energia dell'Unione europea. (segue) (Geb)