Francia-Germania: incontro Macron-Scholz oggi a Parigi, mentre i rapporti scricchiolano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, la Francia si è “ripetutamente sentita delusa dalla Germania” sulla “sovranità europea”. Per esempio, nel discorso che ha tenuto all'Università carolina di Praga, Scholz non ha menzionato affatto i progetti di armamento franco-tedeschi. Inoltre, “contrariamente alla buona tradizione” dei rapporti tra Berlino e Parigi, il cancelliere non ha informato Macron dello Scudo dio di difesa dalla crisi dell'energia adottato dal suo governo. Si tratta di aiuti per 200 miliardi di euro destinati a famiglie e imprese, che potranno essere erogati dal 2022 al 2024, non necessariamente fino a esaurimento. Le tensioni sono diventate ancora più evidenti all'ultimo Consiglio europeo, dove Macron ha avvertito che l'isolamento della Germania non sarebbe positivo né per il mondo. Scholz ha ribattuto di non sentirsi “in alcun modo” isolato. “Dobbiamo decidere se abbiamo un destino comune in Europa o se siamo concorrenti”, ha affermato Sabine Thillaye, deputata di Modem all'Assemblea nazionale. Thillaye ha aggiunto: “Non possiamo davvero permetterci la concorrenza”. (segue) (Geb)