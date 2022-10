Francia-Germania: incontro Macron-Scholz oggi a Parigi, mentre i rapporti scricchiolano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A scricchiolare sono poi i progetti franco-tedeschi per gli armamenti. Germania e Francia si accusano a vicenda di non far avanzare né il Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf) né il Sistema principale di combattimento terrestre (Mgcs). Inoltre, Parigi critica Berlino per le recenti commesse militari assegnate al settore della difesa statunitense, affermando che ledono quella sovranità europea fondata nell'interpretazione francese sulla politica di sicurezza comune. A irritare la Francia è poi l'iniziativa tedesca per lo scudo antimissile europeo. A sua volta, la Germania sostiene che la Francia intenda favorire esclusivamente la propria industria della difesa con i progetti congiunti nel settore degli armamenti. Scholz e Macron sono divisi anche sull'introduzione nell'Ue di un tetto al prezzo del gas, con il primo contrario e il secondo a favore. Ad alzare la tensione ha contribuito notevolmente il cancelliere con lo Scudo di difesa dalla crisi dell'energia, annunciato senza prima consultare né il titolare dell'Eliseo né gli altri capi di Stato e di governo dell'Ue. In questo modo, Scholz ha attirato su di sé e sulla Germania le accuse di mancanza di solidarietà nei confronti degli altri Paesi membri nella crisi dell'energia. (segue) (Geb)