Francia-Germania: incontro Macron-Scholz oggi a Parigi, mentre i rapporti scricchiolano (4)

- Il governo federale ha replicato evidenziando sia che lo Scudo di difesa è proporzionato alle dimensioni dell'economia tedesca sia che Italia, Spagna e Portogallo hanno adottato provvedimenti analoghi contro il rincaro del gas e dell'elettricità. Allo stesso tempo, la Germania si oppone all'emissione di debito europeo per finanziare la risposta alla crisi. Ulteriore fronte di divisione è stato il progetto del gasdotto Midcat tra Spagna e Francia attraverso i Pirenei, sostenuto da Scholz e osteggiato da Macron. Spagnaa, Portogallo e Francia hanno raggiunto un accordo con cui rinunciano al Midcat e lo sostituiscono con il BarMar o Corridoio verde, gasdotto che collegherà via mare Barcellona e Marsiglia. In futuro, questa infrastruttura dovrebbe poter trasportare idrogeno. (Geb)