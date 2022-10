Imprese: Unicredit, utile netto di quattro miliardi nei primi nove mesi, alzate stime sul 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto record di quattro miliardi di euro, escludendo l’impatto della Russia. La buona dinamica commerciale, il contesto favorevole dei tassi di interesse e l’approccio disciplinato sui costi – spiega il gruppo – hanno portato a un ulteriore miglioramento della guidance 2022, con un utile netto superiore ai 4,8 miliardi per l’anno, sempre escludendo la Russia. “UniCredit ha ottenuto ancora una volta risultati finanziari eccezionali. Questo è il nostro settimo trimestre consecutivo di crescita e i migliori primi nove mesi dell’anno, da almeno un decennio”, ha evidenziato l’Amministratore delegato Andrea Orcel. “Siamo in netto anticipo sugli obiettivi del piano, nonostante il prudente consolidamento delle linee di difesa. Unicredit Unlocked sta dando i suoi frutti: la nostra trasformazione industriale è in pieno svolgimento, i nostri risultati ripetutamente positivi e stiamo ulteriormente migliorando la guidance per l’intero anno 2022”. (segue) (Rin)