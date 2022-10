Imprese: Unicredit, utile netto di quattro miliardi nei primi nove mesi, alzate stime sul 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escludendo l’impatto della Russia, Unicredit chiude il terzo trimestre con ricavi totali a 4,5 miliardi di euro, in rialzo dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,5 per cento sull’anno. Al netto dell’impatto negativo una tantum legato al Tltro III, i ricavi totali si sono attestati a 4,8 miliardi di euro, in rialzo del 7,2 per cento sul trimestre e in rialzo del 11,8 per cento sull’anno, spinti dalla crescita del margine d'interesse, grazie al contesto dei tassi d'interesse e ai proventi da attività di negoziazione che riflettono l’attività commerciale favorevole. I ricavi netti hanno raggiunto 4,2 miliardi di euro, in calo del 2,4 per cento rispetto al trimestre precedente e in rialzo del 6,8 per cento sull’anno, rispecchiando la robusta crescita a basso assorbimento di capitale ed elevata redditività aggiustata per il rischio su tutte le aree geografiche e rispecchiando la solida qualità dell’attivo. L’utile netto è invece pari a 1,3 miliardi di euro, in calo del 9,9 per cento rispetto al trimestre precedente e in rialzo del 31,1 per cento sull’anno. Infine, l'esposizione verso la Russia è stata ridotta, a costi minimi, complessivamente del 50 per cento a circa 3,1 miliardi di euro, attraverso azioni proattive e disciplinate. Unicredit, precisa una nota del gruppo, è impegnata a mantenere un progressivo approccio di de-risking. (Rin)