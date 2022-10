Regno Unito: Sunak lancia primo avvertimento alla Cina, messi al bando gli Istituti Confucio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il nuovo governo del Regno unito è pronto a varare un divieto sulla presenza degli Istituti Confucio nelle università britanniche. È quanto riferisce il quotidiano “The Telegraph”, secondo cui questa misura servirebbe a onorare una delle promesse fatte dal neo premier Rishi Sunak durante la campagna elettorale per la leadership del Partito conservatore della scorsa estate. In quell’occasione, Sunak aveva affermato che avrebbe chiuso i 30 istituti di cultura cinesi, definendo la Cina "la più grande minaccia per il Regno Unito e la sicurezza e la prosperità del mondo in questo secolo". Tali istituti, che hanno sede in diverse università di tutto il Regno Unito, sono stati istituiti per offrire corsi di cultura e lingua a studenti internazionali ma sono anche ritenuti dai servizi di intelligence delle coperture del Partito comunista cinese per reprimere le opinioni critiche su Pechino. Prima delle dimissioni, secondo il “Telegraph”, anche l’ex premier Liz Truss aveva avvisato i parlamentari conservatori di aver disposto la preparazione di una norma che vieti la presenza di tali istituti negli atenei britannici. Con tale misura, se confermata, “Rishi Sunak si è messo in un angolo in cui dovrà mostrare di essere più energico sulla Cina”, ha detto Robert Clark, direttore della difesa e della sicurezza del centro studi Civitas. "Invierà un forte messaggio sul fatto che non permetteremo più operazioni ostili cinesi e interferenze nella società e nell'istruzione superiore britannica". (segue) (Rel)