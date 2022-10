Regno Unito: Sunak lancia primo avvertimento alla Cina, messi al bando gli Istituti Confucio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Istituti Confucio sono stati banditi in altri Paesi europei, come la Svezia, mentre negli Stati Uniti sono stati limitati i finanziamenti pubblici a tutte le università che ne ospitano uno. Il governo britannico, quindi, potrebbe decidere di vietare gli istituti tramite degli emendamenti ai progetti di legge che dovranno passare attraverso il vaglio del parlamento, inclusi il disegno di legge sull'istruzione superiore (libertà di parola) e quello sulla sicurezza nazionale. Alcuni parlamentari, peraltro, hanno suggerito che il governo di Londra potrebbe collaborare con altri Paesi con un numero significativo di cittadini che parlano mandarino – per esempio Taiwan – per sviluppare nuovi programmi linguistici e culturali. Durante la campagna per la leadership, Sunak si era anche impegnato a resistere a quella che ha definito "l’offensiva tecnologica" della Cina proponendo una modifica del disegno di legge sull'istruzione superiore per costringere le università britanniche a rivelare qualsiasi partnership di finanziamento estero con versamenti superiori alle 50 mila sterline (circa 57 mila euro). Sunak, inoltre, si era impegnato a rivedere tutte le partnership di ricerca tra Regno Unito e Cina che rischiano di essere sfruttate da Pechino per il proprio sviluppo tecnologico o per convertirle in applicazioni militari. (segue) (Rel)