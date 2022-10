Regno Unito: Sunak lancia primo avvertimento alla Cina, messi al bando gli Istituti Confucio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni accademici tuttavia, si sono espressi contro tale posizione, affermando che etichettare ufficialmente la Cina come "una minaccia" provocherà una rappresaglia. Secondo Steve Tsang, direttore del China Institute presso l’Università Soas di Londra, ha dichiarato la scorsa settimana al “Telegraph” che non sarebbe “saggio che il governo del Regno Unito dichiari formalmente la Cina una minaccia, poiché scatenerà una qualche forma di ritorsione da parte del governo ultranazionalista di Xi Jinping”. Secondo una ricerca della Henry Jackson Society, le opinioni politiche del personale degli Istituti Confucio nel Regno Unito sono “filtrate” da funzionari cinesi. Inoltre, secondo l’indagine del centro studi, solo quattro dei 30 Istituti Confucio presenti in Regno Unito forniscono esclusivamente istruzione "culturale e linguistica", mentre la maggior parte conduce parallelamente altre attività, che in alcuni casi includono lobbismo politico e in altri la facilitazione di partenariati tecnologici. L'ambasciata cinese a Londra ha sempre difeso il lavoro degli istituti, affermando che "gli scambi educativi tra Cina e Regno Unito" dovrebbero essere visti "in modo obiettivo e sensato" e "l'enorme interesse pubblico a saperne di più sulla lingua e cultura cinese" dovrebbe essere “rispettato e riconosciuto”. (Rel)