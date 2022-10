Libia: ministra Esteri incontra omologo del Mali, focus su lotta a emigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- a ministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla al Manqoush, ha discusso con l'omologo maliano Abdoulaye Diop, a Dakar, ieri, la cooperazione tra i due Paesi per contrastare il fenomeno dell’emigrazione irregolare. Lo ha riferito il ministero libico in un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook. I capi della diplomazia di Libia e Mali si sono incontrati nella capitale senegalese a margine della loro partecipazione all'ottava edizione del Forum internazionale di Dakar sulla pace e la sicurezza in Africa, alla presenza di omologhi, alti diplomatici, esperti e rappresentanti delle organizzazioni membri del forum. Le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale tra Libia e Mali per "affrontare le questioni dell’emigrazione clandestina e la possibilità di cooperazione in questo fascicolo con le parti interessate attraverso lo sviluppo del territorio", si legge nel comunicato. Le parti hanno discusso anche i modi per rafforzare le relazioni tra i due Paesi e sviluppare il lavoro congiunto, scambiando opinioni su questioni relative al continente africano per rafforzare la sua sicurezza e stabilità per il beneficio dei popoli. (Lit)