Libia-Regno Unito: premier Dabaiba si congratula con omologo Sunak, Londra importante per stabilità libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, si è congratulato con il primo ministro britannico Rishi Sunak per aver assunto la guida del governo, esprimendo la sua aspirazione a una cooperazione continua. "Mi congratulo con il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak e gli auguro successo nel suo nuovo incarico", ha scritto Dabaiba in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Non c'è dubbio che il ruolo del Regno Unito sia importante per sostenere la stabilità in Libia, quindi non vediamo l'ora di continuare a collaborare con il governo del signor Sunak", ha aggiunto. (Lit)