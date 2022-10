Libia: presidente Menfi sente inviato Usa Norland, focus su sostegno a inviato Onu Bathily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, e l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, hanno discusso durante un colloquio telefonico gli sforzi locali e internazionali per risolvere la crisi politica nel Paese, e per fornire pieno sostegno al nuovo inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito il Consiglio libico in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, aggiungendo che Menfi e Norland hanno anche discusso le modalità per completare il percorso costituzionale tra la Camera dei rappresentanti - il parlamento con sede nell’est del Paese - e l'Alto consiglio di Stato - il “Senato” libico. Durante la conversazione, Menfi ha sottolineato l'importanza del consenso tra tutte le parti del processo politico sulla base costituzionale, secondo cui si terranno le elezioni. Da parte sua, l'inviato degli Stati Uniti ha elogiato "gli sforzi del Consiglio presidenziale per il successo del progetto di riconciliazione nazionale, e la sua continua cooperazione con gli sforzi internazionali e con i Paesi che sostengono la stabilità della Libia, al fine di trovare una soluzione alla crisi politica che sta attraversando il Paese". (segue) (Lit)