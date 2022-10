Libia: presidente Menfi sente inviato Usa Norland, focus su sostegno a inviato Onu Bathily (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, Bathily si è recato anche a Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica, dove ha parlato con con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato dell'Esercito nazionale libico (Lna), il premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e a capo del governo non riconosciuto che si riunisce a Sirte, Fathi Bashagha, e anche i membri del Comitato militare congiunto 5+5 della regione orientale. Bathily ha osservato che lo stallo politico in Libia “continua in questo lungo tunnel oscuro senza fine”, spiegando che ci sono “ancora profonde differenze su come la Libia supererà la crisi attuale". L’inviato dell’Onu ha spiegato di aver detto ai suoi interlocutori libici di “ascoltare la propria gente” e che “la soluzione deve venire dall'interno della Libia”, specialmente “dopo la diffusa condanna della presenza di mercenari, combattenti stranieri e l'interferenza straniera negli affari interni del Paese”. (Lit)