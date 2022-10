Libia-Sudan: colloqui tra ministri Esteri a Dakar, focus su vertice arabo e cooperazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla al Mangoush, ha incontrato l'omologo sudanese, Ali Al Sadiq, a margine della sua partecipazione all’ottavo forum internazionale sulla pace e la sicurezza in Africa in corso nella capitale senegalese Dakar. Lo ha riferito la diplomazia libica in un comunicato stampa, secondo cui i due ministri hanno discusso “dei preparativi per la partecipazione al vertice della Lega araba che si terrà il prossimo novembre”. Durante l'incontro, si è discusso anche degli ultimi sviluppi nei due Paesi e del rafforzamento della cooperazione congiunta in più settori a beneficio dei due popoli. (Lit)