Sardegna: difesa fitosanitaria delle piante forestali, la Regione stanzia 240mila euro

- Via libera della Giunta regionale alla delibera sugli interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali, che ha stabilito un piano di spesa di 240mila euro: 120mila per l'estensione del progetto di monitoraggio e di contrasto alla diffusione del Coroebus undatus, gestito da Agris, e 120mila per la realizzazione del progetto per lo studio della moria degli olivastri del centro Sardegna, realizzato dall’Università di Sassari, in collaborazione con Agris. “Con la realizzazione di alcuni progetti per i monitoraggi fitosanitari in ambito forestale vogliamo raccogliere, gestire e condividere le informazioni sulle principali emergenze con l’obiettivo di contrastare la diffusione degli insetti dannosi e contenere le patologie – ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis - Così eviteremo i gravi danni che possono arrecare al patrimonio forestale della nostra Isola, componendo un quadro di verifica e di monitoraggio su scala regionale, pianificando l'attività di prevenzione e adottando tempestivamente adeguate misure di contrasto”. (segue) (Rsc)