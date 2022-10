Sardegna: difesa fitosanitaria delle piante forestali, la Regione stanzia 240mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto ‘Centro per i monitoraggi fitosanitari in ambito forestale’ – ha spiegato l’assessore Lampis – comprende il monitoraggio dei lepdotteri defogliatori della sughera, la realizzazione e implementazione di un sistema informativo centralizzato, la problematica della presenza di Phytophthora nei vivai forestali, nonché il monitoraggio e le attività relative al controllo della diffusione degli insetti del genere Coroebus. Il progetto sperimentale ha riguardato un areale di 400 ettari, gestito da Forestas, a Buddusò, dove, con 242 punti di controllo, è stato rinvenuto il 50% delle piante attaccate. Inoltre, il Tavolo ha anche affrontato la questione degli olivastri deperienti della piana di Abbasanta-Paulilatino colpiti da Phytophthora, che desta non poche preoccupazioni fra le Amministrazioni locali del territorio, gli imprenditori e i privati cittadini, soprattutto per il veloce espandersi dell’epidemia”. (Rsc)