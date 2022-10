Ue: presidente del Consiglio Michel in visita ufficiale in Kazakhstan oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sarà in visita ufficiale ad Astana, in Kazakhstan, oggi e domani. Questa sera, secondo il programma reso noto dal Consiglio europeo, è prevista una cena informale col presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, mentre domani mattina i due avranno un colloquio seguito da una conferenza stampa. Nel pomeriggio, invece, Michel parteciperà alla riunione dei leader dell’Asia centrale. Il viaggio di Michel proseguirà il 28 ottobre con una seconda e conclusiva in Uzbekistan, a Tashkent, dove in mattinata incontrerà il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev.(Beb)