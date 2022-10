Ucraina: fonti "Nova", papa Francesco pronto a mediare "direttamente" fra Mosca e Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia tale proposta – un allargamento di fatto del tavolo negoziale – sarebbe stata accolta in modo più freddo in ambienti vaticani. La Santa Sede, come avvenuto anche nelle prime fasi del conflitto, non vuole sottostare a pressioni esterne e, per questo motivo, la presenza di altri attori al tavolo – come per esempio gli Stato Uniti – renderebbe più complessa tale attività perché modificherebbe gli equilibri dei colloqui. La volontà del Vaticano è di organizzare questi negoziati a stretto giro, per non perdere l’occasione e per evitare un potenziale cambiamento degli scenari sul terreno che complicherebbe qualsiasi attività di mediazione. La sensazione, in questa fase del conflitto, è che la diplomazia stia agendo dietro le quinte e il lungo colloquio di papa Francesco con Macron sembrerebbe confermare tale scenario. (Civ)